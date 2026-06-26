Tekirdağ'da Mobil İtfaiye İstasyonları Kuruldu - Son Dakika
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Tekirdağ'da Mobil İtfaiye İstasyonları Kuruldu

26.06.2026 09:31
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında yangın riskine karşı 6 noktada mobil itfaiye kurdu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında artan yangın riskine karşı kentin 6 farklı noktasında mobil itfaiye istasyonları oluşturdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Dairesi Başkanlığınca, yaz döneminde artan hava sıcaklıkları ve iklim koşulları nedeniyle yükselen yangın riskine karşı müdahale kapasitesinin artırılması amacıyla çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, Süleymanpaşa ilçesi Karaevli Mahallesi, Marmaraereğlisi ilçesi Türkmenli Mahallesi, Çorlu ilçesi Havuzlar ve Önerler mahalleleri, Saray ilçesi Beyazköy Mahallesi ile Çerkezköy ilçesi Veliköy Mahallesi'nde mobil itfaiye istasyonları kuruldu.

İtfaiye ekipleri modern araç ve ekipmanları ile deneyimli personelle yaz boyunca 7 gün 24 saat esasına göre görev yapmayı sürdürecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, mobil istasyonlarda görev yapan ekiplerin olası yangın ve acil durumlara en kısa sürede müdahale edeceğini belirtti.

Yüceer, ilk müdahale süresinin kısaltılmasının hedeflendiği uygulamayla, yangınların büyümeden kontrol altına alınmasının ve kent genelinde daha hızlı ve etkin müdahale sağlanmasının amaçlandığını aktardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Mobil İtfaiye İstasyonları Kuruldu - Son Dakika

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