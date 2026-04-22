Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin Hayvan Bakımevi Projesinde 2. Etap Genişletme Çalışmaları Tamamlandı

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Türkiye'nin en büyük, en modern sahipsiz hayvan bakımevlerinden biri olma özelliği taşıyan Süleymanpaşa Karacakılavuz Sahipsiz Hayvan Bakımevi projesinin 2. etap genişletme çalışmaları tamamlandı. Geçen yıl temeli atılan tesisin yeni etabı, yakın zamanda düzenlenecek törenle hizmete açılacak.

Süleymanpaşa ilçesi Karacakılavuz Mahallesi'nde bulunan Sahipsiz Hayvan Bakımevi, 2. etap yatırımıyla birlikte kapasitesini önemli ölçüde artırarak bölgenin en kapsamlı hayvan bakımevlerinden biri haline geldi.

Açılış öncesinde Karacakılavuz Mahallesi'ni ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, tesiste yürütülen son hazırlıkları yerinde inceledi. Teknik personelden bilgi alan Candan Başkan, projenin tamamlanmasıyla birlikte can dostlarının çok daha modern ve sağlıklı koşullarda barınacağını ifade etti. Yüceer, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Türkiye'nin en büyük ve modern bakımevlerinden birini Tekirdağ'ımıza kazandırıyoruz. 2. etap genişletme projemizle birlikte daha fazla can dostumuza yuva olacak bu önemli yatırımı tamamladık. Onların yaşam hakkını korumak ve en iyi şartlarda bakımlarını sağlamak önceliğimizdir" dedi.

Kapasite artıyor, hizmet kalitesi yükseliyor

Genişletme faaliyetleri kapsamında tesis alanı yaklaşık 44 bin metrekareye ulaşırken, toplam kapasitenin bin 430 köpeğe çıkarılması hedefleniyor. Proje ile birlikte 150 adet kapalı köpek yaşam alanı ve 48 adet açık doğal yaşam alanı oluşturularak toplamda 10 bin metrekareyi aşan yaşam alanı hayata geçirildi.

Bunun yanı sıra tesise yemekhane, depo alanları, su deposu ve kazan dairesi gibi teknik birimler ile personel için sosyal donatılar kazandırıldı. Modern altyapısı sayesinde bakımevi, yalnızca bir barınak değil; bakım, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin profesyonel şekilde sunulacağı kapsamlı bir merkez olarak hizmet verecek.

Karacakılavuz'da mahalle ziyaretleri de gerçekleştirildi

Yüceer, tesis incelemelerinin ardından Karacakılavuz Mahallesi'nde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Mahalle Muhtarı Hasan Demir ile birlikte yürütülen çalışmaları değerlendiren Yüceer, mahalledeki düzenlemeleri yerinde inceledi.

Ayrıca Karacakılavuz'un geleneksel motiflerini yaşatan kadınların mahalleye özgü halıların dokunduğu atölyeyi ziyaret eden Candan Başkan, kadın emeğinin önemine dikkat çekerek yerel değerlerin korunmasına yönelik desteklerinin süreceğini belirtti.