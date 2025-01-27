Tekirdağ\'da Motosiklet Denetimleri Sürüyor

Tekirdağ'da polis ekiplerince motosikletlere yönelik denetimler sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, 27 günde, 6 bin 13 motosiklet ve sürücüsünün evraklarını kontrol etti.
Denetimlerde kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı. Eksikleri bulunan bazı motosikletler ise trafikten men edildi.
Kontrollerin devam edeceği belirtildi.
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