Tekirdağ'da Muhtarlar Günü çelenkle başladı, Vali Vekili Çek muhtarlarla buluştu

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Tekirdağ Valiliği önünde çelenk sunma töreni düzenlendi.

Tören, Süleymanpaşa Muhtarlar Derneği adına Muhtar Cengiz Tiraki'nin Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Programda konuşan Tiraki, Muhtarlar Günü'nün anlam ve önemine ilişkin konuştu.

Tören, Vali Vekili Mustafa Çek, protokol üyeleri ve muhtarların hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.

Programa, Vali Vekili Mustafa Çek'in yanı sıra Tekirdağ milletvekilleri Mestan Özcan, İlhami Özcan Aygun ve Nurten Yontar, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Muhtarlar Günü dolayısıyla program düzenlendi

Tekirdağ Vali Vekili Mustafa Çek, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kentte görev yapan muhtarlarla kahvaltı programında bir araya geldi.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Çek, muhtarların vatandaşlarla devlet kurumları arasında köprü görevi gördüğünü belirtti.

Muhtarların mahallelerin ihtiyaçlarının belirlenmesi, vatandaşların talep ve sorunlarının ilgili kurumlara iletilmesi ve kamu hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesinde önemli sorumluluklar üstlendiğini ifade eden Çek, muhtarların yerel düzeyde kamu hizmetlerinin vatandaşlara ulaştırılmasına katkı sağladığını kaydetti.

Çek, Tekirdağ Valiliği olarak muhtarlardan gelen talep ve ihtiyaçların karşılanması için çalışmayı sürdüreceklerini belirterek, Tekirdağ'ın gelişimi ve vatandaşların huzuru için muhtarlarla işbirliği içinde hareket etmeye devam edeceklerini söyledi.

Muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlayan Çek, görevlerini yerine getiren tüm muhtarlara sağlık, huzur ve başarı diledi.

Programa, Vali Vekili Çek'in yanı sıra Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Selahattin Çoban, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Can Çakıcı, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, İdare ve Denetim Müdürü Arzu Bıyıklıoğlu ile muhtarlar katıldı.