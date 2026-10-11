Tekirdağ'da Nallar esnafı dinledi, ikinci MR hizmete girdi, Rumuz Goncagül sahnelendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tekirdağ'da Nallar esnafı dinledi, ikinci MR hizmete girdi, Rumuz Goncagül sahnelendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, Köseilyas Mahallesi'nde esnafı ziyaret ederek vatandaşların isteklerini dinledi. Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde ikinci MR cihazı hizmete alınırken, Şehir Tiyatroları da 'Rumuz Goncagül' oyununu sahneledi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Köseilyas Mahallesi'nde esnafı ziyaret eden Nallar, vatandaşlarla sohbet edip istekleri dinledi.

Yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veren Nallar, mahallede eksikliklerin tamamlanması için çalıştıklarını belirtti.

Şehir Hastanesinde ikinci MR cihazı hizmete alındı

Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde, ikinci manyetik rezonans (MR) cihazı hizmete alındı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, MR görüntüleme kapasitesi artırıldı.

İkinci cihazın devreye alınmasıyla MR görüntüleme hizmetlerindeki yoğunluğun azaltılması ve hastaların bu hizmete daha hızlı erişebilmesi amaçlanıyor.

Rumuz Goncagül oyunu sahnelendi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, sezonunun ilk oyunu "Rumuz Goncagül"ü sahneledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Oktay Arayıcı'nın yazdığı, Murat Karasu'nun yönettiği oyun, Yılmaz İçöz Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluştu.

Bir gazete ilanı üzerinden gelişen olayları konu alan eser, İnsaf Hanım ve kızı Gülsün'ün yaşamlarını değiştirme umuduyla çıktıkları yolculuğu anlatıyor.

Kaynak: AA
Yerel HaberlerVolkan NallarKültür SanatTekirdağSağlıkGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Riyad Havalimanı saldırısının ardından Trump konuştu Riyad Havalimanı saldırısının ardından Trump konuştu
Bir açıldı pir açıldı İrfan Can Kahveci zirvede tek başına Bir açıldı pir açıldı! İrfan Can Kahveci zirvede tek başına
İneğin saldırdığı adamdan acı haber Hastanede can verdi İneğin saldırdığı adamdan acı haber! Hastanede can verdi
Skora sinirlenen Bruno Fernandes maç bittikten 5 dakika sonra stattan ayrıldı Skora sinirlenen Bruno Fernandes maç bittikten 5 dakika sonra stattan ayrıldı
250 liralık cacık pahalıya patladı Restorana 135 bin TL ceza 250 liralık cacık pahalıya patladı! Restorana 135 bin TL ceza
Sigara kararına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan itiraz Sigara kararına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan itiraz
10:56
Cemil Tugay, AK Parti’ye geçişinin perde arkasını ilk kez anlattı Dikkat çeken Erdoğan detayı
Cemil Tugay, AK Parti'ye geçişinin perde arkasını ilk kez anlattı! Dikkat çeken Erdoğan detayı
10:33
Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada Kamyonete tutunup ilerlediler
Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada! Kamyonete tutunup ilerlediler
10:12
Megan Fox özel pozlarını aboneliğe açtı Hayranları siteye akın etti
Megan Fox özel pozlarını aboneliğe açtı! Hayranları siteye akın etti
10:07
Trafik cezası sonrası intihara kalkıştı İkna etmeye çalışan kişinin sözleri şaşırttı
Trafik cezası sonrası intihara kalkıştı! İkna etmeye çalışan kişinin sözleri şaşırttı
09:35
7.7’lik depremle sarsılan Panama’da Ulusal Acil Durum ilan edildi
7.7'lik depremle sarsılan Panama'da Ulusal Acil Durum ilan edildi
08:31
Bakkaldan doktora herkesi ilgilendiriyor Milyonlara e-tebligat zorunluluğu geldi
Bakkaldan doktora herkesi ilgilendiriyor! Milyonlara e-tebligat zorunluluğu geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2026 11:23:33. #7.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Nallar esnafı dinledi, ikinci MR hizmete girdi, Rumuz Goncagül sahnelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei