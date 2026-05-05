Tekirdağ'da önemli ziyaret ve seminere ev sahipliği
Tekirdağ'da önemli ziyaret ve seminere ev sahipliği

05.05.2026 19:56
Tekirdağ'da Diş Hekimleri Odası Başkanı sağlık müdürünü ziyaret etti; gençler için seminer düzenlendi.

Tekirdağ Diş Hekimleri Odası Başkanı Tolga Kutal, İl Sağlık Müdürü Lütfi Çağatay Onar'ı ziyaret etti.

Onar ve Kutal makamda bir süre görüştü.

Ziyarette Kutal'a yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, ilçede yapılan çalışmaları inceledi.

Kumbağ Mahallesi'nde ziyaretlerde bulunan Nallar, çalışmalarla ilgili inceleme ve tespitlerde bulundu, personelden bilgi aldı.

Nallar, ilçede devam eden çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanması için çalıştıklarını belirtti.

Mahallelerde vatandaşlara sohbet eden Nallar, yapılan ve yapılacak hizmetleri anlattı.

-Tekirdağ'da "Öfke Kontrolü ve Nebevi Metot" semineri düzenlendi

Tekirdağ İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından gençlerin karakter gelişimine katkı sağlamak amacıyla "Öfke Kontrolü ve Nebevi Metot" semineri düzenlendi.

Trakya İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen seminerde, öfke yönetimi ele alındı.

Tekirdağ İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü, okullardaki rehberlik ve gençlik buluşmalarının il genelinde periyodik olarak devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 20:00:23.
