Tekirdağ'ın Saray ilçesinde çıkan yangın 20 dekar ağaçlık alana zarar verdi.
Edirköy Mahallesi'nde ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 20 dekar alanda zarar oluştu.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da Orman Yangını - Son Dakika
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