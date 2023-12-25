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Tekirdağ'da Oto Kurtarıcılar Teröre Lanet Konvoyu Düzenledi - Son Dakika
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Tekirdağ'da Oto Kurtarıcılar Teröre Lanet Konvoyu Düzenledi

Tekirdağ'da oto kurtarıcılar, PKK'lı teröristlerin saldırılarında 12 askerin şehit olmasını lanetlemek için araçlarıyla konvoy oluşturdu. Oto kurtarıcı sürücüleri, Türk bayrakları astıkları araçlarıyla çevre yolunda 'teröre lanet' konvoyu düzenledi.

Tekirdağ\'da Oto Kurtarıcılar Teröre Lanet Konvoyu Düzenledi
25.12.2023 - 23:16,
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TEKİRDAĞ'da oto kurtarıcılar, PKK'lı teröristlerin saldırılarında 12 askerin şehit olmasını ile ilgili terörü lanetlemek için araçlarıyla konvoy oluşturdu.

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin saldırılarında 12 askerin şehit olmasının ardından Tekirdağ'da oto kurtarıcılar teröre tepki gösterdi. Süleymanpaşa ilçesinde Yeni Sanayi Sitesi'nde toplanan oto kurtarıcılar, araçlarına Türk bayrakları astı. Esnaf adına konuşan Osman Uncu, Son iki günde yaşanan olaylardan dolayı hepimiz çok üzgünüz. Bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun. Rabbim bir daha bu acıları göstermesin, şehitler ölmez, vatan bölünmez?? dedi.

Oto kurtarıcı sürücüleri daha sonra araçlarıyla çevre yolunda 'teröre lanet' konvoyu düzenledi. Polis ekipleri de konvoya eşlik etti. (DHA)

Kaynak: DHA
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