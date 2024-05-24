Tekirdağ'da Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Tekirdağ'da Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: Sürücü Hayatını Kaybetti

Tekirdağ\'da Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: Sürücü Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, F.D. isimli sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil devrildi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

24.05.2024 18:25
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde elektrik direğine çarptıktan sonra devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

F.D'nin kullandığı 34 HGD 83 plakalı otomobil Yanıkağıl Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı.

Çarpma sonucu otomobil devrildi.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü buradaki müdahalenin ardından Tekirdağ Dr. İsmail fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine sevk edildi.

Sürücü müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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