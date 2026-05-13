Tekirdağ'da Özel Gereksinimli Öğrencilerin Sergisi

13.05.2026 15:02
Tekirdağ'da özel gereksinimli öğrenciler, el emeği ürünleriyle Engelliler Haftası'nda sergi açtı.

Tekirdağ'da Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören özel gereksinimli öğrenciler tarafından hazırlanan el emeği göz nuru ürünler hazırlanan sergi açıldı.

Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören özel gereksinimli öğrenciler, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında, yıl boyunca hazırladıkları ürünleri sergiledi. Okul bahçesinde düzenlenen sergide; öğrencilerin yaptığı süs eşyaları, tablolar, vazolar ve çeşitli el işi ürünler yer aldı. Öğrencilerin emek harcayarak hazırladığı ürünler, öğretmenler ve aileler tarafından da takdir topladı. Sergiyi gezen davetliler öğrencilerin çalışmalarını tek tek inceleyerek bilgi aldı.

'BİR ŞEYLER BAŞARDIKLARINI GÖSTERMEMİZ GEREKİYOR'

Özel Eğitim Öğretmeni Leyla Rahşan Karavelioğlu, Engelliler Haftası'nın farkındalık anlamına geldiğini belirterek, "Bizde farkındalığımızı göstermek istedik ve çocuklarımızla birlikte hepsi el emeği göz nuru bir sergi düzenledik. Sergimizin içerisinde panç örnekleri var, çocuklarımızın yaptığı resimler var, kendilerinin sıfır atıkla yaptıkları ürünler var. Burada özellikle şunu vurgulamak istedik bizim çocuklarımızın çok güzel destekle, çok güzel şeyler yapabileceklerini kanıtlamak istedik. Burada özellikle pançı yapan öğrencilerimiz var. Diyorlar ki; 'Bunları sizin öğrenciler yapmıyorlar', hayır onlar kendileri yapıyorlar. Resimleri yapan öğrencilerimiz var gerçekten onlar yapıyorlar, onların emekleri. Biz de bu emekleri sizlere göstermek istedik, gerçekten çok güzel yıl boyunca yaptıkları işler var ama bir şeylerin görünmesi gerekiyor. Bu çocukların bir şeyleri başardığını topluma göstermemiz gerekiyor" dedi.

Kaynak: DHA

