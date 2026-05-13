Tekirdağ'da Özel Öğrencilerden Geri Dönüşüm Sergisi
Tekirdağ'da Özel Öğrencilerden Geri Dönüşüm Sergisi

13.05.2026 15:18
Özel öğrenciler, atık malzemelerle tasarladıkları ürünleri sergileyerek farkındalık yaratıyor.

Tekirdağ'da özel öğrencilerin atık malzemeleri kullanarak tasarladığı eşyalarından oluşan sergi açıldı.

Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören özel öğrenciler öğretmenleri Leyla Rahşan Karavelioğlu öncülüğünde Engelliler Haftası kapsamında çalışma yaptı.

Bu kapsamda öğrenciler atık malzemeleri geri dönüşüme kazandırıp ortaya çıkarttığı vazo, şamdan, resim tablosu, süs eşyası ve ahşap duvar tablosu gibi ürünler tasarladı.

Özel öğrencilerin yaptı eserlerden oluşan sergi okul bahçesinde öğrencilerin ve öğretmenlerin beğenisine sunuldu.

Öğretmen Leyla Rahşan Karavelioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, özel bireylerin topluma kazandırılarak hayatın içinde olmaları için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Sergiyle farkındalık oluşturmak istediklerini ifade eden Karavelioğlu, "Çocuklarımızla birlikte hepsi el emeği göz nuru bir sergi düzenledik. Sergimizin içerisinde çocuklarımızın yaptığı resimler var, kendilerinin sıfır atıkla yaptıkları ürünler var. Burada özellikle şunu vurgulamak istedik bizim çocuklarımızın çok güzel destekle, çok güzel şeyler yapabileceklerini kanıtlamak istedik." dedi.

Karavelioğlu, özel çocuklara her zaman imkan verilmesi gerektiğini, bir şeyleri başarabilmenin öz güvenlerini artırdığını dile getirdi.

Özel çocuklara fırsat verilince güzel şeyler başarabildiklerini aktaran Karavelioğlu, "Bazen bunları sizin öğrenciler yapmıyorlar, hayır onlar kendileri yapıyorlar. Resimleri yapan öğrencilerimiz var gerçekten onlar yapıyorlar, onların emekleri. Bizde bu emekleri sizlere göstermek istedik, gerçekten çok güzel yıl boyunca yaptıkları işler var ama bir şeylerin görünmesi gerekiyor. Bu çocukların bir şeyleri başardığını topluma göstermemiz gerekiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

