Tekirdağ'da park halindeki otomobilde çıkan yangın 3 aracı kullanılamaz hale getirdi

Tekirdağ'da park halindeki otomobilde çıkan yangın 3 aracı kullanılamaz hale getirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'ın Orta Cami Mahallesi'nde apartman önünde park halindeki bir otomobil bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı ve alevler çevredeki 2 araca sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 otomobil kullanılamaz hale geldi, çıkış nedeni araştırılıyor.
Tekirdağ'da çıkan yangında park halindeki 3 otomobil kullanılamaz hale geldi.
Orta Cami Mahallesi'nde bir apartmanın önünde park halindeki bir otomobil, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.
Alevler kısa sürede otomobilin çevresindeki 2 araca sıçradı.
Yangını fark edenlerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, 3 otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA
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