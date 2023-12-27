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Tekirdağ'da PKK/KCK/PYD propagandası yapan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da PKK/KCK/PYD propagandası yapan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Tekirdağ'da yapılan operasyonda, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK/PYD propagandası yaptıkları belirlenen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Diğer 4 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi ve adli işlem başlatıldı.

Tekirdağ\'da PKK/KCK/PYD propagandası yapan 3 şüpheliden 2\'si tutuklandı
27.12.2023 - 13:35,
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TEKİRDAĞ'da, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK/PYD propagandası yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında, S.Ş., H.Ç., Y.T., Ş.B., H.Ö., E.Z. ve O.Ö.'nün sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK/PYD mensuplarını övücü paylaşımlarla terör örgütü propagandası yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin 4'ünün yurt dışında olduğu, 3'ünün de Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde bulunduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri, 3 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda S.Ş., Y.T. ve H.Ç.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ş. ve Y.T. tutuklandı, H.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yurt dışında yaşadıkları belirlenen 4 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Tekirdağ'da PKK/KCK/PYD propagandası yapan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
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