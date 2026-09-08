Tekirdağ'da polis denetimlerinde 6 kişi uyuşturucuyla yakalanıp gözaltına alındı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerinde polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde, üzerlerinde sentetik uyuşturucu ele geçirilen 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 6 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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