Tekirdağ\'da polis ekipleri aile içi şiddetle mücadele ve KADES hakkında bilgilendirme çalışması yaptı

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Tekirdağ'da polis ekipleri, aile içi şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme çalışması yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, KADES uygulamasının tanıtımı ve bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, Marmaraereğlisi ilçesinde düzenlenen etkinliklerde 36 bin 536 vatandaşa aile içi şiddetin önlenmesi konusunda bilgi verdi.

KADES'in amaçları ve kullanımını anlatan ekipler vatandaşlara broşür dağıttı.

Bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği belirtildi.