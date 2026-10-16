Tekirdağ'da polis ekipleri iki ortaokulda öğrencilere bilinçli interneti anlattı

Tekirdağ'da polis ekipleri iki ortaokulda öğrencilere bilinçli interneti anlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ekipleri, iki ortaokulda öğrencilere bilinçli internet kullanımı, sosyal hayat ve polislik mesleğini anlattı. Etkinlikte sorular yanıtlandı; güvenli toplum ve bilinçli nesiller hedeflendi.
Tekirdağ'da ortaokul öğrencilerine bilinçli internet kullanımı, sosyal hayatta dikkat edilmesi gereken hususlar ve polislik mesleği hakkında bilgilendirme yapıldı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, öğrencilerin bilinçlendirilmesi ve toplumsal farkındalıklarının artırılması amacıyla Büyükşehir Belediyesi Vali Enver Salihoğlu Ortaokulu ile Nihat Sami Banarlı Ortaokulu'nda eğitim faaliyeti gerçekleştirildi.
Etkinlikte öğrencilere bilinçli internet kullanımı, sosyal hayatta dikkat edilmesi gereken konular ve polislik mesleği hakkında bilgi verildi.
Öğrencilerin sorularının da yanıtlandığı etkinlikle güvenli toplum ve bilinçli nesiller oluşturulmasına katkı sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.
Kaynak: AA
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