Tekirdağ'da Poyraz Deniz Ulaşımını Etkiledi - Son Dakika
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Tekirdağ'da Poyraz Deniz Ulaşımını Etkiledi

Tekirdağ\'da Poyraz Deniz Ulaşımını Etkiledi

Şiddetli poyraz nedeniyle birçok şilep demirledi, balıkçılar denize açılamadı.

29.12.2024 14:46
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Tekirdağ'da poyraz, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 5 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarında demirledi.

Şiddetli rüzgar sebebiyle balıkçılar denize açılamadı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, balıkçıların sabah saatlerinden itibaren etkili olan poyraz nedeniyle denize açılamadığını söyledi.

Balıkçıların limanda beklediğini aktaran Pehlivanoğlu, "Poyrazın etkisini yitirmesini bekliyoruz. Havanın düzelmesiyle avcılık faaliyetleri devam edecek." dedi.

Öte yandan, poyrazla oluşan dalgalar kıyıya atık malzemeler sürükledi, sahildeki bazı alanlarda yosun birikti.

Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü kentte, poyrazın 2 gün boyunca etkili olması bekleniyor.

Kaynak: AA

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