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Tekirdağ'da poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor - Son Dakika
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Tekirdağ'da poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

Tekirdağ'da hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarında demirledi. Şiddetli rüzgar sebebiyle balıkçılar denize açılamadı. Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü kentte poyrazın gün boyunca etkili olması bekleniyor.

Tekirdağ\'da poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor
21.01.2024 - 11:29,
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Tekirdağ'da poyraz, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarında demirledi.

Şiddetli rüzgar sebebiyle balıkçılar denize açılamadı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, balıkçıların, poyraz etkisini kaybedene kadar limanda bekleyerek ağlarını tamir edeceklerini söyledi.

Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü kentte poyrazın gün boyunca etkili olması bekleniyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Tekirdağ'da poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor - Son Dakika
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