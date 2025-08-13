Tekirdağ\'da Poyraz Nedeniyle Deniz Ulaşımı Aksadı

Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.
Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.
Öte yandan poyrazla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürükledi.
Kentte, poyrazın yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.
