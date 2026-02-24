Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin İftar Buluşmaları, Ergene Mahallesi'nde Başladı - Son Dakika
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin İftar Buluşmaları, Ergene Mahallesi'nde Başladı

24.02.2026 11:09  Güncelleme: 12:16
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı boyunca düzenleyeceği iftar programlarının ilki Ergene ilçesinde gerçekleştirildi. Vatandaşlar yoğun katılım gösterdi ve birlik, beraberlik mesajları verildi.

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından ramazan ayı boyunca 11 ilçede düzenlenecek iftar buluşmalarının ilki, Ergene ilçesinde başladı. Ramazan ayının manevi atmosferinin hep birlikte yaşandığı programa vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Ergene Sağlık Mahallesi pazar yerinde kurulan gönül sofrasında bir araya gelen vatandaşlar, ramazanın bereketini aynı sofrada birlikte yaşadı.

İftar programında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, ramazan ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik ayı olduğuna vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Çok kıymetli Ergeneli, Tekirdağlı hemşehrilerim; rahmeti ve bereketi bol, bizler için son derece kıymetli mübarek ramazan ayında davetimize icabet edip bu kardeşlik ve bereket sofrasını bizlerle paylaştığınız için her birinize teşekkür ediyorum. Bizler için ramazan paylaşmak demektir, birlik ve beraberlik demektir. Ramazan gönüllerin ve ruhların buluştuğu müstesna zamanlar demektir. Bu anlayışla ramazanı sadece oruç tutmak ya da aç kalmak olarak görmüyoruz. Nasıl ki ramazan bundan ibaret değilse, kurduğumuz bu sofralar da sadece birer yemek sofrası değildir."

Bu sofralar; birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin sofralarıdır. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak bu güzel ruhu yaşatmak adına 11 ilçemizde siz kıymetli hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz, gelmeye de devam edeceğiz. Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu bu mübarek ayın; tüm yüreklere hoşgörü, şehrimize ve ülkemize bolluk ve bereket getirmesini diliyorum. İnşallah mübarek ramazan ayı ülkemize, dünyamıza, şehrimize, Ergene'mize ve Tekirdağ'ımıza hoşgörüsüyle, sevgisiyle, bolluğu ve bereketi getirsin. Hayırlı iftarlar, hayırlı ramazanlar diliyorum."

Kaynak: ANKA

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Ergene, İftar, Son Dakika

