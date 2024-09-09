Tekirdağ'da renkli bir açılış töreni gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tekirdağ'da renkli bir açılış töreni gerçekleştirildi

Tekirdağ'da düzenlenen okulların açılış programı renkli görüntülere sahne oldu. Öğrencilerin halk oyunları gösterileri ve şiir okumalarıyla törene duygusal bir hava katıldı. Vali Vekili Mustafa Güler, öğrencilere kitaplarını eksiksiz ve bedelsiz olarak masalarına koyduklarını belirtti.

09.09.2024 21:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da ilk ders zili renkli görüntülere sahne oldu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da okulların açılışına özel düzenlenen program renkli görüntülere sahne oldu. Açılışta bir açıklama yapan Tekirdağ Vali Vekili Mustafa Güler, "Öğrencilerimizin kitaplarını eksiksiz ve bedelsiz olarak masalarına koyduk" dedi.

Tekirdağ Ticaret Borsası İlkokulu ve Ortaokulunda düzenlenen okulların açılış programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda öğrencilerden oluşan halk oyunları ekibi, çeşitli yöresel halk oyunları gösterileriyle büyük beğeni topladı. Öğrenciler ayrıca, hazırladıkları şiirleri okuyarak törene duygusal bir hava kattı. Daha sonra katılımcılar ve öğrencilerin ilk ders zilini çalması ile Tekirdağ'da 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı başlamış oldu.

"Öğrencilerimizin kitaplarını eksiksiz ve bedelsiz olarak masalarına koyduk"

Tekirdağ Vali Vekili Mustafa Güler, açılış töreninde yaptığı konuşmada yeni eğitim yılının başlamasıyla ilgili memnuniyetini dile getirdi. Güler, "Bugün yeni bir eğitim yılına başlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Uzun bir tatil döneminden sonra okullarına dönen ve okula yeni başlayan sevgili öğrencilerimize hoş geldiniz diyorum. Bugün itibari ile tüm okullarımızı eğitime eksiksiz olarak hazırladık. Eksik öğretmenlerimizi tamamladık. Öğrencilerimizin kitaplarını eksiksiz ve bedelsiz olarak masalarına koyduk ve hazır ettik. Bu eğitim yılında Tekirdağ'ımızda 486'sı resmi, 506'sı özel olmak üzere toplam 992 okulumuzda 13 bin 558 öğretmenimiz ve toplam 209 bin 194 öğrencimiz ile derse başladık. Ders başı yapan öğretmenlerimiz ve öğrencilerimize üstün başarılar diliyorum" dedi.

Açılış programına Tekirdağ Vali Vekili Mustafa Güler'in yanı sıra Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Kaynak: İHA

Mustafa Güler, Tekirdağ, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da renkli bir açılış töreni gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:57 Narin Güran soruşturmasında kilit isim serbest bırakıldı Narin Güran soruşturmasında kilit isim serbest bırakıldı!
23:29 İzmir’de Kerem’in gecesi A Milli Takımımız, İzlanda’yı 3-1 mağlup etti İzmir'de Kerem'in gecesi! A Milli Takımımız, İzlanda'yı 3-1 mağlup etti
22:33 Amcadan, “Narin’in babası mısınız“ sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey Amcadan, "Narin'in babası mısınız?" sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey
20:43 Narin Güran’ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı
20:08 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu! Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı
10:41 Arabistan’dan gelen çuval dolusu parayı reddeden Emre Mor Süper Lig’de kaldı Arabistan'dan gelen çuval dolusu parayı reddeden Emre Mor Süper Lig'de kaldı
10:29 Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı! Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti
10:20 Narin’in cenazesi kime teslim edilecek Merak edilen soru yanıt buldu Narin'in cenazesi kime teslim edilecek? Merak edilen soru yanıt buldu
10:17 İspanya’da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü İspanya'da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü
10:17 Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı
10:05 Askerin Erdoğan’a selam vermediği iddia edilmişti Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı Askerin Erdoğan'a selam vermediği iddia edilmişti! Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı
10:04 Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu İşte CHP lideri Özel’in önündeki son anket Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu! İşte CHP lideri Özel'in önündeki son anket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 00:31:21. #1.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da renkli bir açılış töreni gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement