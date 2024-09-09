Tekirdağ'da renkli bir açılış töreni gerçekleştirildi

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Tekirdağ'da ilk ders zili renkli görüntülere sahne oldu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da okulların açılışına özel düzenlenen program renkli görüntülere sahne oldu. Açılışta bir açıklama yapan Tekirdağ Vali Vekili Mustafa Güler, "Öğrencilerimizin kitaplarını eksiksiz ve bedelsiz olarak masalarına koyduk" dedi.

Tekirdağ Ticaret Borsası İlkokulu ve Ortaokulunda düzenlenen okulların açılış programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda öğrencilerden oluşan halk oyunları ekibi, çeşitli yöresel halk oyunları gösterileriyle büyük beğeni topladı. Öğrenciler ayrıca, hazırladıkları şiirleri okuyarak törene duygusal bir hava kattı. Daha sonra katılımcılar ve öğrencilerin ilk ders zilini çalması ile Tekirdağ'da 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı başlamış oldu.

"Öğrencilerimizin kitaplarını eksiksiz ve bedelsiz olarak masalarına koyduk"

Tekirdağ Vali Vekili Mustafa Güler, açılış töreninde yaptığı konuşmada yeni eğitim yılının başlamasıyla ilgili memnuniyetini dile getirdi. Güler, "Bugün yeni bir eğitim yılına başlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Uzun bir tatil döneminden sonra okullarına dönen ve okula yeni başlayan sevgili öğrencilerimize hoş geldiniz diyorum. Bugün itibari ile tüm okullarımızı eğitime eksiksiz olarak hazırladık. Eksik öğretmenlerimizi tamamladık. Öğrencilerimizin kitaplarını eksiksiz ve bedelsiz olarak masalarına koyduk ve hazır ettik. Bu eğitim yılında Tekirdağ'ımızda 486'sı resmi, 506'sı özel olmak üzere toplam 992 okulumuzda 13 bin 558 öğretmenimiz ve toplam 209 bin 194 öğrencimiz ile derse başladık. Ders başı yapan öğretmenlerimiz ve öğrencilerimize üstün başarılar diliyorum" dedi.

Açılış programına Tekirdağ Vali Vekili Mustafa Güler'in yanı sıra Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.