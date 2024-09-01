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Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte aniden başlayan ve etkisini artıran sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, otobüs duraklarına sığınarak yağmurdan korundu.

Hava sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın aralıklarla sürmesi bekleniyor.