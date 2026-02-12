Tekirdağ\'da Sağanak Yağış

Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.
Kentte öğleden sonra başlayan yağış, kısa sürede sağanağa dönüştü.
Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar şemsiyelerle korunmaya çalışırken, bazıları otobüs durakları ve bina girişlerine sığındı.
Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu Hükümet Caddesi'nde önlem alarak, sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.
Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gece saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.
