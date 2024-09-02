Tekirdağ'da sağanak yağış: Araçlar suda mahsur kaldı: Koltuk suya kapıldı - Son Dakika
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Tekirdağ'da sağanak yağış: Araçlar suda mahsur kaldı: Koltuk suya kapıldı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde şiddetli yağış yolları göle çevirdi. Bazı araçlar suda mahsur kalarak ilerlemekte güçlük çekerken, vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde bir koltuk suya kapıldı.

02.09.2024 17:10
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Tekirdağ'da sağanak yağış: Araçlar suda mahsur kaldı: Koltuk suya kapıldı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde şiddetli yağış yolları göle çevirdi. Bazı araçlar suda mahsur kalarak ilerlemekte güçlük çekerken, vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde bir koltuk suya kapıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde etkili olan şiddetli yağış, kısa sürede hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran yağmur, ilçedeki cadde ve sokakları adeta göle çevirdi. Su birikintileri nedeniyle bazı yollar trafiğe kapanırken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Koltuk suda sürüklendi

Özellikle ilçenin ana arterlerinde biriken yağmur suyu, araçların ilerlemesini neredeyse imkansız hale getirdi. Bazı araçlar suda mahsur kalarak ilerlemekte güçlük çekti. İlçede trafik akışı büyük ölçüde aksarken, belediye ekipleri su tahliye çalışmalarına hız verdi. Ayrıca vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde bir koltuğun suda sürüklenerek ilerlediği gözlendi.

Meteoroloji yetkililerinden yapılan açıklamada, yağışların önümüzdeki saatlerde de etkisini sürdürebileceği ve vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da sağanak yağış: Araçlar suda mahsur kaldı: Koltuk suya kapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da sağanak yağış: Araçlar suda mahsur kaldı: Koltuk suya kapıldı - Son Dakika
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