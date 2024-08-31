Tekirdağ\'da Sağanak Yağış Etkili Oldu

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde sağanak etkili oldu.

İl merkezinde aniden başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Bazı vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalışırken, bazıları da otobüs duraklarına sığındı.

Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu Atatürk Caddesi'nde önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri yönünde uyardı.

Çorlu ilçesinde de bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Kentte, sağanağın gece boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.