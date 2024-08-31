Tekirdağ'da Sağanak Yağış Etkili Oldu - Son Dakika
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Tekirdağ'da Sağanak Yağış Etkili Oldu

Tekirdağ\'da Sağanak Yağış Etkili Oldu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde aniden başlayan sağanak yağış nedeniyle su birikintileri oluştu. Vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalışırken, polis ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Çorlu ilçesinde de su birikintileri görüldü ve sağanak yağışın gece boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

31.08.2024 21:16
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde sağanak etkili oldu.

İl merkezinde aniden başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Bazı vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalışırken, bazıları da otobüs duraklarına sığındı.

Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu Atatürk Caddesi'nde önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri yönünde uyardı.

Çorlu ilçesinde de bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Kentte, sağanağın gece boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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