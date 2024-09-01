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Tekirdağ'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. Süleymanpaşa ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. İlçeden bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Mazgalların kapandığı noktalarda belediye ekipleri çalışma yaptı. Yağışa hazırlıksız yakalanan kimi vatandaşlar, yağmurun altında sığınacak yer ararken, yağış şehir trafiğini de olumsuz etkiledi.

Yağışın etkisiyle bir ağacın dalları koparak sokağa düştü. Sokağı tamamen kapatan dallar, kısa süreliğine sokaktan geçişi engelledi.