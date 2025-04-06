Tekirdağ'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Tekirdağ'da sağanak yağış

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından, Tekirdağ'ın birçok ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış, sürücüleri zor durumda bıraktı. Trafikte ilerlemekte güçlük çeken vatandaşlar, yağmura yakalanarak toplu taşıma duraklarına ve iş yerlerinin tenteleri altına sığınmak zorunda kaldı. Kuvvetli yağışın önümüzdeki saatlerde de devam edeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ'ın Değirmenaltı mahallelerinde ve sokaklarında aşırı yağmur nedeniyle su birikintileri oluştu. Kentteki bu olumsuz hava koşulları, günlük yaşamı ciddi şekilde etkiliyor.