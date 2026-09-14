Tekirdağ'da sağlık tesislerine kalite ve mevzuat uyumu değerlendirmesi yapıldı
Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü, kent genelindeki sağlık tesislerinde Sağlık Tesisleri Değerlendirme Standartları kapsamında incelemelerde bulundu. Değerlendirmelerde hizmet sunumu, kalite standartları ile mevzuat ve rehberlere uyum ele alınarak iyileştirmeye açık alanlar için yönetici ve sağlık çalışanlarına geri bildirim verildi.
Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü, kent genelindeki sağlık tesislerinde kurum değerlendirmeleri yaptı.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Tesisleri Değerlendirme Standartları kapsamında yapılan değerlendirmelerde, sağlık tesislerinin hizmet sunumu, kalite standartları ile mevzuat ve rehberlere uyumu incelendi.
Çalışmalarda ayrıca iyileştirmeye açık alanlar ele alınarak ilgili yönetici ve sağlık çalışanlarına geri bildirimlerde bulunuldu.
Değerlendirmelerin, sağlık hizmetlerinin kalitesinin sürekli geliştirilmesine katkı sağlamasının hedeflendiği bildirildi.
Kaynak: AA
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