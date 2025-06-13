Tekirdağ'da Sahipsiz Hayvanlara Özel Bakımevi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tekirdağ'da Sahipsiz Hayvanlara Özel Bakımevi Açıldı

13.06.2025 16:35  Güncelleme: 17:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, sahipsiz hayvanların bakım ve rehabilitasyonunda 2023 Haziran'da hizmete giren Bakımevi ile 3.500'den fazla hayvana sağlık desteği sundu. Modern tesis, tıbbi müdahale, kısırlaştırma ve sahiplendirme hizmetleri sunuyor.

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, sahipsiz hayvanların bakım ve rehabilitasyonuna yönelik hizmetlerini aralıksız sürdürüyor. 2023 yılının Haziran ayında aktif olarak hizmet vermeye başlayan Sahipsiz Hayvan Bakımevi, bugüne kadar 3 bin 500'den fazla hayvana, sağlık ve yaşam desteği sundu.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuatlara uygun şekilde faaliyet gösteren bakımevi, ihbar üzerine sahipsiz hayvanları toplayarak tıbbi müdahale, kısırlaştırma, aşılama ve tedavi hizmetleri sunuyor. Bakımevinde klinik hizmetlerden cerrahi müdahalelere, beslenmeden sahiplendirmeye kadar birçok işlem 7 gün 24 saat esasına göre yürütülüyor.

Modern ve donanımlı bir tesis

Toplam 18 bin 800 metrekarelik alana kurulan bakımevi; 2 bin 270 metrekare kapalı alan, 14 bin 730 metrekare açık alan ve bin 800 metrekare gömü alanına sahip. Tesis içinde idari bina, klinik birimleri, karantina alanları, kedi ve köpek bakım ve yaşam alanları ile ileri teşhis ve tedavi cihazları yer alıyor. Radyografi, ultrasonografi, laboratuvar analizleri ve ortopedik cerrahi gibi gelişmiş tıbbi işlemler de yapılabiliyor.

Geniş kapsamlı hizmet

Tesiste barınma ve tedavi hizmetleri, optimum hayvan refahı gözetilerek sunuluyor. Bakımevine gelen ve sokakta yaşamını sürdüremeyecek durumda olan hayvanlar, burada hayatlarının sonuna kadar özel yaşam alanlarında barındırılıyor.

Binlerce hayvana şifa oldu

2023 yılının Haziran ayından bu yana çağrı merkezi, CİMER, belediye hatları ve sosyal medya aracılığıyla gelen toplam 3.541 talep değerlendirildi. Bu kapsamda 2023 yılında bin 208, 2024 yılında bin 806 ve 2025 yılında şu ana kadar 626 sahipsiz hayvana hizmet verildi. 178 hayvan sahiplendirilerek yeni yuvalarına kavuştu. Köpekler için sahiplendirilinceye kadar kalıcı bakımevi, kediler için ise geçici bakımevi görevi üstleniliyor.

Dün itibarıyla bakımevinde 107 kedi ve 220 köpek olmak üzere toplam 327 hayvan bulunuyor.

Kısırlaştırma ve cerrahi müdahaleler

Merkezde bugüne kadar bin 369 hayvan kısırlaştırıldı. Ayrıca ortopedik müdahaleler, tümör alımları, göz operasyonları ve diş tedavileri dahil olmak üzere toplam 206 cerrahi işlem yapıldı.

İleri düzey cerrahi operasyonların yapılabileceği yeni birimler için gerekli altyapı çalışmaları da tamamlandı.

Kaynak: ANKA

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Hayvan Hakları, Tekirdağ, 3-sayfa, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Sahipsiz Hayvanlara Özel Bakımevi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Damla’yı sokak ortasında taciz edip döven sanık, ilk duruşmada tahliye edildi Damla'yı sokak ortasında taciz edip döven sanık, ilk duruşmada tahliye edildi
Hindistan’daki uçak kazasından sağ kurtulan yolcu: Etrafımda cansız bedenler vardı Hindistan'daki uçak kazasından sağ kurtulan yolcu: Etrafımda cansız bedenler vardı
Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Fransız yazar Annie Ernaux’dan dünyaya Gazze çağrısı Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Fransız yazar Annie Ernaux'dan dünyaya Gazze çağrısı
Bakanlığa ait sağlık botunda patlama: 1 ölü, 1 yaralı Bakanlığa ait sağlık botunda patlama: 1 ölü, 1 yaralı
Oyuncu Metin Keçeci gözyaşları içinde isyan etti: İcralık oldum, intiharın eşiğine geldim Oyuncu Metin Keçeci gözyaşları içinde isyan etti: İcralık oldum, intiharın eşiğine geldim
Osimhen Galatasaray’da kalacak mı Yapay zeka açıkladı Osimhen Galatasaray'da kalacak mı? Yapay zeka açıkladı
Fenerbahçe’nin efsanelerinden Naz Akyol, Galatasaray’a imza attı Fenerbahçe'nin efsanelerinden Naz Akyol, Galatasaray'a imza attı
Çöp evden 4 kamyon atık, 12 kedi ve 3 kaplumbağa çıktı Çöp evden 4 kamyon atık, 12 kedi ve 3 kaplumbağa çıktı
Hindistan’ın ardından bir uçak kazası da ABD’de: Yolcu uçağı pistten çıktı Hindistan'ın ardından bir uçak kazası da ABD'de: Yolcu uçağı pistten çıktı
Beşiktaş’ta sokak ortasında üç kadın birbirine girdi Beşiktaş'ta sokak ortasında üç kadın birbirine girdi
Kongo’da isyancılar maden bastı 36 kişi hayatını kaybetti Kongo'da isyancılar maden bastı! 36 kişi hayatını kaybetti

16:03
600 bin kamu işçisi için ilk zam teklifi belli oldu
600 bin kamu işçisi için ilk zam teklifi belli oldu
15:30
Bomba iddia: İran saldırı sonrası Netanyahu, Yunanistan’a kaçtı
Bomba iddia: İran saldırı sonrası Netanyahu, Yunanistan'a kaçtı
15:30
İsrail’in saldırılarında İran kan gölüne döndü: 78 ölü, 329 yaralı
İsrail'in saldırılarında İran kan gölüne döndü: 78 ölü, 329 yaralı
14:00
Pezeşkiyan’dan saldırı sonrası ilk açıklama: İran düşmanı pişman edecek
Pezeşkiyan'dan saldırı sonrası ilk açıklama: İran düşmanı pişman edecek
23:12
Galatasaraylı yıldız Alvaro Morata depresyona girdiğini açıkladı
Galatasaraylı yıldız Alvaro Morata depresyona girdiğini açıkladı
23:02
Düşen uçakta saatler önce seyahat Sıkıntıları tek tek anlatmış
Düşen uçakta saatler önce seyahat! Sıkıntıları tek tek anlatmış
22:49
Fenerbahçe, Kyle Walker ile görüşmelere başladı
Fenerbahçe, Kyle Walker ile görüşmelere başladı
22:49
Madlleen’deki Türk aktivistin ilk sözleri Mehmet Akif Ersoy’un dizeleri oldu
Madlleen'deki Türk aktivistin ilk sözleri Mehmet Akif Ersoy'un dizeleri oldu
22:35
Bakan Memişoğlu: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi aşısı üreteceğiz.
Bakan Memişoğlu: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi aşısı üreteceğiz.
22:32
Beşiktaş Fibabanka seriyi beşinci maça taşıdı
Beşiktaş Fibabanka seriyi beşinci maça taşıdı
22:17
ABD’den Orta Doğu ve Kuzey Afrika için seyahat uyarısı
ABD'den Orta Doğu ve Kuzey Afrika için seyahat uyarısı
21:59
ABD İç Güvenlik Bakanı’na soru sormak isteyen senatör yaka paça dışarı atıldı
ABD İç Güvenlik Bakanı'na soru sormak isteyen senatör yaka paça dışarı atıldı
21:54
Ognjen Mimovic, Fenerbahçe’yi sildi Takımdan ayrılmak istiyor
Ognjen Mimovic, Fenerbahçe'yi sildi! Takımdan ayrılmak istiyor
21:54
Kongo’da isyancılar maden bastı 36 kişi hayatını kaybetti
Kongo'da isyancılar maden bastı! 36 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2025 17:03:18. #7.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Sahipsiz Hayvanlara Özel Bakımevi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.