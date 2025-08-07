TEKİRDAĞ(AA) Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli scooter sürücüsü yaralandı.
Y.Ç. idaresindeki 59 AHN 376 plakalı otomobil, İnönü Caddesi üzerinde E.Ş. idaresindeki elektrikli scooter ile çarpıştı.
Kazada savrulan scooter sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı E.Ş'yi Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırdı.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da Scooter Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?