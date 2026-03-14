Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Çorlu Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nin Temelini Attı

14.03.2026 09:22  Güncelleme: 10:03
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Çorlu'da sebze-meyve tedarik zincirini düzenli ve hijyenik hale getirmek amacıyla Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nin temelini attı. Tesis, üretici, esnaf ve tüketiciyi buluşturacak.

(TEKİRDAĞ)- Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Çorlu'daki sebze-meyve tedarik zincirini düzenli, hijyenik ve verimli hale getirmek amacıyla hayata geçirdiği Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nin temelini attı. Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, "Bu tesis yalnızca Çorlu'ya, değil, Tekirdağ'a ve tüm Trakya'ya hizmet edecek. Burada üretici, esnaf ve tüketici buluşacak" dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nin temelini attı. Çorlu Hıdırağa Mahallesi'nde düzenlenen temel atma törenine, Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP Parti Meclis Üyesi Ecevit Keleş, milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanları, kurum ve kuruluşların amirleri, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Hal, 37 bin 600 metrekarelik bir parsel üzerinde yer alıyor. İki blok halinde tasarlanan hal binasında toplam 30 dükkan bulunacak. Her dükkan 97 metrekare net alana sahip olup ayrıca 15 metrekarelik bir asma kata sahip olacak.

"Yıllık 50 bin tonun üzerinde işlem yapılmasını bekliyoruz"

Düzenlenen temel atma töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, şu ifadelere yer verdi:

Bugün esnafımıza verdiğimiz sözü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Adaylığımız döneminde Çorlu Belediye Başkanımız Ahmet Sarıkurt ile birlikte esnafımızı ziyaret ettiğimizde yaşadıkları sıkıntıları bizlerle paylaşmışlardı. Biz de onlara sebze-meyve toptancı halini hayata geçireceğimizin sözünü vermiştik. Bugün hem Çorlu'muza hem hem de bölgemize hizmet edecek, Çorlu Yeni Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nin temelini atmanın gururunu yaşıyoruz. Bu tesis yalnızca Çorlu'ya, değil, Tekirdağ'a ve tüm Trakya'ya hizmet edecek. Burada üretici, esnaf ve tüketici buluşacak. Yıllık 50 bin tonun üzerinde işlem yapılmasını bekliyoruz. Şu anda bölgemizde üretilen yaş sebze ve meyve miktarı 136 bin tonun üzerinde. Tüketim ise günlük yaklaşık 500 ton, yıllık yaklaşık 183 bin ton seviyesinde. Bu hal binası bu ihtiyacın önemli bir kısmını karşılayacak."

Tüm projelerin hem üretici hem de tüketici gözetilerek hayata geçirildiğini vurgulayan Yüceer, "Göreve geldiğimizde şunu söyledik: 'Sadece tüketiciyi değil, üreticiyi de düşünmeliyiz. Sadece üretici ve tüketici değil, esnaf da bizim için çok önemli.' Bu nedenle amacımız; esnafın işini kolaylaştırmak, üretim gücünü artırmak, şehrimizin ticaretini büyütmek ve her ilçemizi ihtiyacı olan yatırımlarla buluşturmak. Çünkü inanıyoruz ki; üreten çiftçi, kazanan esnaf ve memnun vatandaşla Tekirdağ'ı büyütebiliriz. Bugün bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyor, bu önemli yatırımın Çorlu'muza, Tekirdağ'ımıza ve Trakya'mıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

