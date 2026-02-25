Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden Sebze Üreticilerine Destek

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından tarımsal üretimin güçlendirilmesi ve üreticilerin desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen "Sebzeciliği Geliştirme Projesi" kapsamında 2026 yılında üreticilere dağıtılacak domates, kapya biber, kavun ve karpuz fideleri için başvurular başladı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, "Sebzeciliği Geliştirme Projesi"ni sürdürüyor. Artan girdi maliyetlerine karşı üretimin sürdürülebilirliğini sağlamayı hedefleyen proje ile birim alandan elde edilen verimin yükseltilmesi amaçlanıyor. Yerel kalkınmaya katkı sunacak destek programı, üreticilerin mali yükünü hafifletmeyi hedefliyor.

Üreticilere domates, kapya biber, kavun ve karpuz fidesi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Tekirdağ ili Ziraat Odası Başkanlıkları iş birliğinde yürütülen proje kapsamında üreticilere salçalık ve sofralık domates ile kapya biber, kavun ve karpuz fideleri dağıtılacak. Üreticiler, fide çeşitlerinin her birinden en fazla bir viyol olmak üzere toplamda en fazla üç çeşit fide alabilecek. Talep eden üretici ise yalnızca bir çeşit (bir viyol) fide temin edebilecek. Bu uygulama ile daha fazla üreticinin destekten yararlanması ve desteklerin dengeli şekilde dağıtılması hedefleniyor.

Fideler mayıs ayında dağıtılacak

Fide bedelinin yüzde 30'u üretici tarafından karşılanırken, yüzde 70'i ise Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak. Proje kapsamında fidelerin mayıs ayı içerisinde üreticilere dağıtılması planlanıyor.

Son başvuru tarihi 4 Mart 2026 olarak açıklanan fide desteğinden yararlanmak isteyen üreticiler, bağlı bulundukları ziraat odası başkanlıklarına başvurabilecek. Detaylı bilgi ve başvuru şartları, üyesi olunan ziraat odası başkanlıklarından ya da ALO 153 Candan Çözüm Merkezi aracılığıyla alınabilecek.