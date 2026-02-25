Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden Sebze Üreticilerine Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden Sebze Üreticilerine Destek

25.02.2026 09:31  Güncelleme: 09:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimi güçlendirmek amacıyla Sebzeciliği Geliştirme Projesi kapsamında 2026 yılında üreticilere fide dağıtımı yapacak. Başvurular başladı.

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından tarımsal üretimin güçlendirilmesi ve üreticilerin desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen "Sebzeciliği Geliştirme Projesi" kapsamında 2026 yılında üreticilere dağıtılacak domates, kapya biber, kavun ve karpuz fideleri için başvurular başladı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, "Sebzeciliği Geliştirme Projesi"ni sürdürüyor. Artan girdi maliyetlerine karşı üretimin sürdürülebilirliğini sağlamayı hedefleyen proje ile birim alandan elde edilen verimin yükseltilmesi amaçlanıyor. Yerel kalkınmaya katkı sunacak destek programı, üreticilerin mali yükünü hafifletmeyi hedefliyor.

Üreticilere domates, kapya biber, kavun ve karpuz fidesi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Tekirdağ ili Ziraat Odası Başkanlıkları iş birliğinde yürütülen proje kapsamında üreticilere salçalık ve sofralık domates ile kapya biber, kavun ve karpuz fideleri dağıtılacak. Üreticiler, fide çeşitlerinin her birinden en fazla bir viyol olmak üzere toplamda en fazla üç çeşit fide alabilecek. Talep eden üretici ise yalnızca bir çeşit (bir viyol) fide temin edebilecek. Bu uygulama ile daha fazla üreticinin destekten yararlanması ve desteklerin dengeli şekilde dağıtılması hedefleniyor.

Fideler mayıs ayında dağıtılacak

Fide bedelinin yüzde 30'u üretici tarafından karşılanırken, yüzde 70'i ise Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak. Proje kapsamında fidelerin mayıs ayı içerisinde üreticilere dağıtılması planlanıyor.

Son başvuru tarihi 4 Mart 2026 olarak açıklanan fide desteğinden yararlanmak isteyen üreticiler, bağlı bulundukları ziraat odası başkanlıklarına başvurabilecek. Detaylı bilgi ve başvuru şartları, üyesi olunan ziraat odası başkanlıklarından ya da ALO 153 Candan Çözüm Merkezi aracılığıyla alınabilecek.

Kaynak: ANKA

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi, Üretim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden Sebze Üreticilerine Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ adliyede Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ adliyede
Kar 3 metreyi aştı, evler kayboldu Kar 3 metreyi aştı, evler kayboldu
Üç kesime büyük kolaylık Erdoğan imzaladı, kredilerde yüzde 100 faiz indirimi Üç kesime büyük kolaylık! Erdoğan imzaladı, kredilerde yüzde 100 faiz indirimi
Türk futbolunda neler oluyor Nazillispor’da yine çekilme iddiası Türk futbolunda neler oluyor? Nazillispor'da yine çekilme iddiası
Yasak dinlemiyorlar: Bybit, Türk fenomenlerle referans programına devam ediyor Yasak dinlemiyorlar: Bybit, Türk fenomenlerle referans programına devam ediyor
Ormanda gezen avcı fark etti Değeri altınla yarışıyor, büyüklüğü inanılmaz Ormanda gezen avcı fark etti! Değeri altınla yarışıyor, büyüklüğü inanılmaz

09:15
Düşen F-16’nın bulunduğu bölgede çarpıcı manzara
Düşen F-16'nın bulunduğu bölgede çarpıcı manzara
09:11
Takımın performansından memnun olmayınca tesislerin girişine dışkı bıraktılar
Takımın performansından memnun olmayınca tesislerin girişine dışkı bıraktılar
08:53
17 yaşındaki İremnur’dan korkunç iddia: Öz ağabeyim taciz etti, yardım edin
17 yaşındaki İremnur'dan korkunç iddia: Öz ağabeyim taciz etti, yardım edin
06:58
Trump’tan tarihte bir ilk Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti
Trump'tan tarihte bir ilk! Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti
06:47
F-16’nın düşme anı Görüntüye sürücünün sorusu damga vurdu
F-16'nın düşme anı! Görüntüye sürücünün sorusu damga vurdu
06:03
Balıkesir’de F-16 savaş uçağı düştü Bir pilotumuz şehit oldu
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü! Bir pilotumuz şehit oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 09:42:37. #7.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden Sebze Üreticilerine Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.