Tekirdağ'da Sıcak Hava ve Nemden Bunalan Vatandaşlar Sahillerde Serinledi - Son Dakika
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Tekirdağ'da Sıcak Hava ve Nemden Bunalan Vatandaşlar Sahillerde Serinledi

Tekirdağ'da hava sıcaklığının 32 dereceye ulaşması ve nem oranının yüzde 65'e çıkmasıyla birlikte vatandaşlar sahillere akın etti. Mavi bayraklı plajlarda yoğunluk oluşurken, bazıları şemsiyelerin altında otururken bazıları güneşlendi. Denizin tadını çıkaran vatandaşlar çocuklarıyla oynarken, kent merkezinde ise ağaç gölgeleri ve çay bahçeleri tercih edildi. Sıcak hava etkisini sürdürmeye devam edecek.

28.07.2024 15:53
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Tekirdağ'da sıcak hava ve nemden bunalan vatandaşlar, sahillerde vakit geçirdi.

Hava sıcaklığının 32 derece ölçüldüğü kentte nem oranı yüzde 65'e ulaştı.

Kentte serinlemek isteyenler, mavi bayraklı plajlarda yoğunluk oluşturdu.

Kumbağ, Marmaraereğlisi ve Şarköy sahillerine gelen vatandaşların bazıları plaj şemsiyelerinin altında oturdu, bazıları ise güneşlendi.

Denizin tadını çıkaran vatandaşlardan bazıları da sahilde çocuklarıyla oynadı.

Kent merkezinde sıcaktan etkilenenler ise ağaç gölgeleri ve çay bahçelerinde vakit geçirdi.

Sıcak havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Sıcak Hava ve Nemden Bunalan Vatandaşlar Sahillerde Serinledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Sıcak Hava ve Nemden Bunalan Vatandaşlar Sahillerde Serinledi - Son Dakika
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