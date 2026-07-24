Tekirdağ'da Şiddetli Sağanak
Tekirdağ'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, caddeleri suyla kapladı. Sürücüler zor anlar yaşadı.
TEKİRDAĞ'da akşamüstü başlayan sağanak etkili oldu. Bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı, sürücüler araçlar ile ilerlemekte güçlük çekti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün şiddetli yağış uyarısında bulunduğu iller arasındaki Tekirdağ'da, akşamüstü sağanak etkili oldu. Aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalananlar, duraklar ile iş yerlerinin tenteleri altına sığınarak yağışın dinmesini bekledi. Sağanak kent merkezinde etkisi artırırken, bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı, sürücüler araçlar ile ilerlemekte güçlük çekti. Yağışın aralıklarla sürmesi bekleniyor.
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