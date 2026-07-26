Çin'in yaptıkları dünyayı şaşırttı! ABD'nin savaş gemilerini birebir kopyaladı - Son Dakika
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Çin'in yaptıkları dünyayı şaşırttı! ABD'nin savaş gemilerini birebir kopyaladı

Çin\'in yaptıkları dünyayı şaşırttı! ABD\'nin savaş gemilerini birebir kopyaladı
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Uydu görüntüleri, Çin'in ABD savaş gemileri, Japonya'daki ABD deniz üssü ve Tayvan'daki kritik devlet binalarının gerçek boyutlu maketlerini inşa ettiğini ortaya koydu. Uzmanlar, söz konusu maketlerin füze testleri ile olası bir Tayvan operasyonuna yönelik askeri hazırlık ve eğitim faaliyetlerinde kullanıldığını değerlendirirken, Pekin yönetiminden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Uydu görüntülerinin analizine göre Çin, ülkenin farklı bölgelerinde ABD savaş gemileri, savaş uçakları, askeri üsler ve Tayvan'daki kritik kamu binalarının gerçek boyutlu maketlerini inşa etti. Analistler, bu yapıların Çin ordusunun uzun menzilli füze sistemleri ile yeni nesil yapay zeka destekli hedefleme teknolojilerini test etmek amacıyla kullanıldığını belirtiyor.

ABD'NİN EN KRİTİK ÜSSÜNÜN DE KOPYASI YAPILDI

Görüntülerde Japonya'daki ABD'ye ait Yokosuka Deniz Üssü'nün de birebir benzerinin oluşturulduğu görüldü. Uzmanlar, Tayvan çevresinde yaşanabilecek olası bir çatışmada bu üssün ABD'nin en kritik askeri merkezlerinden biri olacağını, bu nedenle Çin'in senaryolarını bu hedef üzerinden çalıştığını ifade ediyor. Üs içerisinde Arleigh Burke sınıfı destroyenlerin maketleri de yer alıyor.

FÜZE İSABET İZLERİ TESPİT EDİLDİ

Savunma analistleri, sahadaki maket savaş gemilerinin yakınında balistik füze isabet izlerine rastlandığını belirtti. Bu durumun, Çin'in gemisavar füze kabiliyetlerini gerçek hedeflere benzer maketler üzerinde test ettiğine işaret ettiği değerlendiriliyor.

TAYVAN SENARYOSUNA HAZIRLIK YORUMU

Uydu görüntülerini değerlendiren uzmanlar, ABD savaş gemileri, Tayvan'daki devlet kurumları ve Japonya'daki askeri üslerin aynı eğitim alanında modellenmesinin, Çin'in olası bir Tayvan operasyonuna yönelik kapsamlı senaryolar üzerinde çalıştığını gösterdiğini ifade ediyor. Pekin yönetimi ise söz konusu görüntüler hakkında resmi bir açıklama yapmadı.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Tayvan, Pekin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Çin Çin'in yaptıkları dünyayı şaşırttı! ABD'nin savaş gemilerini birebir kopyaladı - Son Dakika

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