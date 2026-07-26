Erdoğan\'ın başdanışmanından Yeni Parti için ilk yorum: Özgün bir politika üretemez

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP'den ayrılan isimlerin kurduğu YENİ Parti'yi değerlendirdi.

Uçum, " Türkiye'nin gündeminde CHP ve Yeni Parti ayrışması genel politikanın ihtiyaçları açısından son derece önemsizdir. Çünkü bu ayrılığın dünya görüşü farkıyla hiçbir ilgisi yoktur. Zaten aktüel gündemle ilgilenenler de konuyu siyasi magazin olarak ele alıyor. Bütün tartışmalar kalanların ve ayrışanların kişisel veya grupsal ajandalarına odaklanıyor." ifadelerini kullandı.

"CHP'DEN ÇIKAN 13. PARTİDEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL"

YENİ Parti'nin siyasette yeni bir anlam üretemeyeceğini savunan Uçum, şu değerlendirmede bulundu: "Aslına bakılırsa konu kaynak parti CHP'den 13. partinin çıkmasından başka bir sonuç ifade etmez. Nasıl geçmişte ayrışanlardan Demokrat Parti ve (Ecevit etkisiyle) DSP hariç diğerleri bir anlam oluşturmadıysa bu Yeni Parti de bir mana üretemez. Çünkü ayrışma bir genel politika farklılığından değil tamamen subjektif ajandalar üzerinden gerçekleşmiştir."

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum

"USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUK İŞLERİNE SAHİP ÇIKANLAR ÖNCÜLÜK ETTİ"

Uçum, paylaşımında ayrışmanın nedenlerine ilişkin de şu ifadeleri kullandı: "Özellikle parti kongre süreçlerindeki ve başta İstanbul olmak üzere yerel yönetimlerin pratiğindeki usulsüzlük ve yolsuzluk işlerine sahip çıkanların bu ayrışmanın öncülüğünü yapması ibretlik durumu ortaya koyuyor. Malum genel kurulun geçersizliği kararı çıkmasaydı bu ayrılanlar CHP'de kalırdı. Geçersizlik kararına karşı hukuka direnme gibi abes bir tavrın sonuç almayacağı görülünce ayrı bir parti seçeneğine sarılmak tercih edilmiş oldu."

"ÖZGÜN BİR POLİTİKA ÜRETEMEZ"

YENİ Parti'nin kişisel ihtiyaçlar üzerinden kurulduğunu öne süren Uçum, sözlerini şöyle sürdürdü: "Nerede politik perspektif farkı, nerede ideolojik ayrılık. Bu Yeni Parti özgün bir politika üretemez. Çünkü politik bir tutum üzerinden değil kişisel ihtiyaçlar üzerinden kurulmuş bir parti oldu. O yüzden ülke siyasetinde sanki büyük bir olaymış gibi ele alınan Yeni Parti konusu kişilerle ilgili siyasi magazin tartışmasından öteye gidemez."

"CHP TEMİZLENME SÜRECİNE GİRMİŞ OLDU"

Uçum, açıklamasının sonunda CHP'nin ayrışmayla birlikte kendi içinde bir sürece girdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "CHP bu ayrışma ile esasında önlerine koydukları arınma perspektifine uygun bir temizlenme sürecine girmiş oldu. CHP sonuçta yine CHP'dir. Sel gider kum kalır. Bu söylediklerim sadece gözleme dayalı bir tespitten ibarettir. Başka manalar çıkarmak isteyenler olursa yanılırlar. Hiç uğraşmasınlar."