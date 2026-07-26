Almanya'da çirkin saldırı: Cuma namazı vaktini gösteren tabelaya bunu yaptılar - Son Dakika
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Almanya'da çirkin saldırı: Cuma namazı vaktini gösteren tabelaya bunu yaptılar

Almanya\'da çirkin saldırı: Cuma namazı vaktini gösteren tabelaya bunu yaptılar
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Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Penzberg kasabasının girişine 4 gün önce yerleştirilen, cuma namazı vaktini gösteren tabela siyah boyayla tahrip edildi. Penzberg Camisi'nin görevlisi Benjamin Idriz, hedef alınanın yalnızca tabela olmadığını belirterek, "Bu, sadece yarım metrelik bir metal parçası ancak bazılarını o kadar rahatsız ediyor ki gece boyayla ona saldırıyorlar. Aslında hedef alınan din özgürlüğü, karşılıklı saygı ve barış içinde bir arada yaşama anlayışıdır" dedi.

Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Penzberg kasabasının girişine 4 gün önce yerleştirilen, cuma namazı vaktini gösteren tabela siyah boyayla tahrip edildi.

SPREY BOYAYLA SALDIRDILAR

Kimliği belirsiz kişiler, Penzberg kasabasındaki cuma namazı vaktinin yer aldığı bilgilendirme tabelasını siyaha boyadı.

Almanya'da çirkin saldırı: Cuma namazı vaktini gösteren tabelaya bunu yaptılar

Polis, belediye görevlilerinin bilgilendirilmesinin ardından tabelanın temizlenerek yeniden okunabilir hale getirildiğini açıkladı.

Kimliği belirsiz kişiler hakkında kamu malına zarar verme suçundan soruşturma başlatıldı.

"HEDEF ALINAN DİN ÖZGÜRLÜĞÜDÜR"

Penzberg Camisi'nin görevlisi Benjamin Idriz, Alman medyasına yaptığı açıklamada, hedef alınanın yalnızca tabela olmadığını söyledi.

Idriz, "Bu, sadece yarım metrelik bir metal parçası ancak bazılarını o kadar rahatsız ediyor ki gece boyayla ona saldırıyorlar. Aslında hedef alınan din özgürlüğü, karşılıklı saygı ve barış içinde bir arada yaşama anlayışıdır." ifadelerini kullandı.

Penzberg Protestan Kilisesi Papazı Julian Lademann da tabelaların yıllardır gelişen kent kültürünün simgesi olduğunu, kasabada farklı inançlara rağmen karşılıklı saygı ve barış içinde birlikte yaşama anlayışının benimsendiğini vurguladı.

3 NOKTAYA DAHA KONULACAK

Penzberg Belediyesi, 21 Temmuz'da kasabanın girişlerinden birine Katolik ve Protestan kiliselerinin ayin vakitlerini gösteren tabelaların yanına Müslümanlar için cuma namazı vaktinin yer aldığı tabela da yerleştirmişti.

Belediyenin, kasabadaki 3 noktaya daha benzer bilgilendirme tabelalarını yerleştirmeyi planladığı, masrafların dini topluluklar tarafından ortaklaşa karşılanacağı belirtildi.

Kaynak: AA

Bavyera, Almanya, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da çirkin saldırı: Cuma namazı vaktini gösteren tabelaya bunu yaptılar - Son Dakika

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