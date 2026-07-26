Yeşil altın hasadı başladı: Milyonların sofrasını süslüyor - Son Dakika
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Yeşil altın hasadı başladı: Milyonların sofrasını süslüyor

Yeşil altın hasadı başladı: Milyonların sofrasını süslüyor
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde coğrafi işaretli Çubuk turşusunun yapımında kullanılan salatalığın hasadına başlandı. "Yeşil altın" olarak nitelendirilen Çubuk salatalığının her yıl üretimi artıyor. Salatalığın kalitesinde bölgedeki su kaynakları önemli rol oynuyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde coğrafi işaretli Çubuk turşusunun yapımında kullanılan salatalığın hasadına başlandı.

Yeşil altın hasadı başladı: Milyonların sofrasını süslüyor

PROTOKOL HASAT YAPTI

Aşağı Çavundur Mahallesi'ndeki hasat programına Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Çubuk Ziraat Odası Başkanı Orhan Gülle, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkilileri, mahalle muhtarı ve üreticiler katıldı.

Yeşil altın hasadı başladı: Milyonların sofrasını süslüyor

Protokol, üreticilerle hasat yaparak sezonun ilk ürünlerini topladı ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"YEŞİL ALTIN OLARAK NİTELENDİRİYORUZ"

Demirbaş, gazetecilere, Çubuk turşusunun Türkiye'de ve yurt dışında önemli bir pazara sahip olduğunu belirterek, "Yeşil altın olarak nitelendirdiğimiz Çubuk salatalığımızın hasat dönemine başladık. İlçemizde her yıl üretim artıyor. Bu durum hem üreticilerimiz hem de ilçemiz ekonomisi açısından sevindirici." diye konuştu.

Yeşil altın hasadı başladı: Milyonların sofrasını süslüyor

"ULUSLARARASI BİLİNİRLİĞİ ARTIYOR"

Çubuk turşusunun patentli ve katma değeri yüksek bir ürün olduğuna değinen Demirbaş, düzenlenen festival ve tanıtım faaliyetleri sayesinde ürünün yurt içi ve yurt dışındaki bilinirliğinin her geçen yıl arttığını kaydetti.

Yeşil altın hasadı başladı: Milyonların sofrasını süslüyor

Kaymakam Bakır da turşuculuk sektörünün temel ham maddesi olan salatalığın hasadına katılmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "Bugüne yağmurla başladık. Allah bütün çiftçilerimizin ürünlerine bolluk ve bereket versin." ifadelerini kullandı.

Yeşil altın hasadı başladı: Milyonların sofrasını süslüyor

Mahalle muhtarı Abdullah Esre, salatalığın kalitesinde su kaynaklarının önemli rol oynadığını kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Ankara, Çubuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeşil altın hasadı başladı: Milyonların sofrasını süslüyor - Son Dakika

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