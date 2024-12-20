Tekirdağ\'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu

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Tekirdağ'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 7 zanlı yakalandı.

Çorlu ve Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince silah ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerce Çorlu, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca, 957 tabanca fişeği ve bir ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.