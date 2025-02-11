Tekirdağ\'da Skandal: Baba Ağır Yaralı, Kızı Hayatını Kaybetti

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TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde eşinden boşanan Amir Y. (44) ağır yaralı, kızı S.D.Y. (13) ise ölü olarak bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde Çorlu'nun Hatipler Mahallesi Bedri Rahmi Caddesi'nde meydana geldi. Daha önce eşinden boşanan ve fabrikada çalışan Amir Y., akşam saatlerinde sosyal medya hesabından eski eşini kastederek, 'Bizim ölmemizde bütün sorumlu G.U.'dur. Hakkınızı helal edin. Eyvallah' notunu paylaştı. Paylaşımı görüp Amir Y.'ye ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, daireye çilingir yardımı ile girdi. Ekipler, bileklerinde kesik bulunan baba Amir Y.'yi ağır yaralı, ortaokul öğrencisi kızı S.D.Y'yi ise ölü buldu. Amir Y., Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. S.D.Y.'nin yanında ise çok sayıda ilaç bulundu. S.D.Y.'nin cansız bedeni de Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.