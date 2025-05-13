Tekirdağ'da Sosyal Güvenlik Haftası ve Konsere Dolu Dolu Etkinlik - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tekirdağ'da Sosyal Güvenlik Haftası ve Konsere Dolu Dolu Etkinlik

Vali Soytürk, SGK Müdürü Alan'ı ziyaret etti. Tekirdağ'da Yeşilçam konseri düzenlendi ve NKÜ'de ofis kuruldu.

13.05.2025 09:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Müdürü Fatma Derya Alan, Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla Vali Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Alan ve Soytürk makamda bir süre görüştü.

Soytürk, Alan ve beraberindeki heyet nezdinde tüm SGK çalışanlarının Sosyal Güvenlik Haftası'nı kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi.

Tekirdağ'da Yeşilçam Şarkıları konseri düzenlendi

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Aile Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Yeşilçam Şarkıları konserine katıldı.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, sanatçı Aygün Karadoğan, Yeşilçam şarkılarını seslendirdi.

Yeşilçam şarkılarıyla nostalji yaşayan dinleyiciler zaman zaman şarkılara eşlik etti.

Konser sonunda Soytürk, sanatçı Karadoğan'a çiçek takdim etti.

Konsere, Soytürk'ün eşi Nurdan Soytürk, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

-Tekirdağ NKÜ'de Bilim İletişimi Ofisi kuruldu

Yükseköğretim Kurulu'nun koordinasyonunda, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde (NKÜ) Bilim İletişimi Ofisi kuruldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Bilim İletişimi Ofisi, üniversitenin bilimsel birikimini toplumla buluşturmayı, halkla daha güçlü ve sürdürülebilir bir iletişim kurmayı amaçlıyor.

Üniversite, ofisle bilimsel etkinlikleri şehrin farklı noktalarına taşımayı, bilimsel farkındalık oluşturarak toplumla daha yakın ilişkiler kurmayı hedefliyor.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, Bilim İletişimi Ofisi'nin, üniversitenin topluma dönük yüzünü temsil eden çok önemli bir oluşum olduğunu belirtti.

Kurumsal İletişim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Şeref Kocaman da bilimin toplumla buluştuğu her alanın, üniversitenin etkisini artırdığını ifade etti.

Kaynak: AA

Namık Kemal Üniversitesi, Sosyal Güvenlik Haftası, Yahya Kemal Beyatlı, Yerel Haberler, Recep Soytürk, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Sosyal Güvenlik Haftası ve Konsere Dolu Dolu Etkinlik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irak: PKK’nın kendini feshetme kararını memnuniyetle karşılıyoruz Irak: PKK'nın kendini feshetme kararını memnuniyetle karşılıyoruz
Kayseri’de Cardoso’dan kariyer gecesi: Ligde kalmaları kesinleşti Kayseri'de Cardoso'dan kariyer gecesi: Ligde kalmaları kesinleşti
Ahmet Çakar, Mourinho için açtı ağzını yumdu gözünü: Fenerbahçe’ye gelmiş en büyük zararsın Ahmet Çakar, Mourinho için açtı ağzını yumdu gözünü: Fenerbahçe'ye gelmiş en büyük zararsın
Numan Kurtulmuş’tan PKK’nın fesih kararına ilk yorum: Yasama ve yürütme sorumlulukla hareket etmeli Numan Kurtulmuş'tan PKK'nın fesih kararına ilk yorum: Yasama ve yürütme sorumlulukla hareket etmeli
İstanbul’da 1 kişinin öldüğü metrobüs kazasında şoför tutuklandı İstanbul'da 1 kişinin öldüğü metrobüs kazasında şoför tutuklandı
Shaqiri için yaş sadece bir sayı 33 yaşında 41 gole katkıyla 8 yıl sonra şampiyonluğu getirdi Shaqiri için yaş sadece bir sayı! 33 yaşında 41 gole katkıyla 8 yıl sonra şampiyonluğu getirdi
Fenerbahçe’den Mert Hakan Yandaş açıklaması Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş açıklaması
Cevdet Yılmaz’dan PKK’nın fesih kararı sonrası uyarı: Provokasyonlara karşı kararlı hareket edilmeli Cevdet Yılmaz'dan PKK'nın fesih kararı sonrası uyarı: Provokasyonlara karşı kararlı hareket edilmeli
Havada korku dolu anlar Sabiha Gökçen’e iniş yapacak uçağın motoru durdu Havada korku dolu anlar! Sabiha Gökçen'e iniş yapacak uçağın motoru durdu
Al Nassr’dan tarihi skor Hem de Cristiano Ronaldo yokken Al Nassr'dan tarihi skor! Hem de Cristiano Ronaldo yokken
Milli sporcumuz Sena Yılmaz, dünya şampiyonu Milli sporcumuz Sena Yılmaz, dünya şampiyonu

18:29
İsrailli şarkıcı Yasmin Levy’nin Ankara’da vereceği konser iptal edildi
İsrailli şarkıcı Yasmin Levy'nin Ankara'da vereceği konser iptal edildi
18:15
ABD Başkanı Trump: İstanbul’a Marco Rubio gidecek
ABD Başkanı Trump: İstanbul'a Marco Rubio gidecek
17:20
Plan kurup 13 yıllık kocasını sevgilisine öldürttü
Plan kurup 13 yıllık kocasını sevgilisine öldürttü
16:58
Netanyahu: Gazze’ye tam kapasite saldıracağız
Netanyahu: Gazze'ye tam kapasite saldıracağız
15:55
Abdullah Öcalan’dan PKK’nın fesih kararına ilk yorum
Abdullah Öcalan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum
07:09
Balık Ayhan hayatını kaybetti
Balık Ayhan hayatını kaybetti
01:39
İstanbul Okmeydanı’nda metrobüste yangın çıktı
İstanbul Okmeydanı'nda metrobüste yangın çıktı
01:04
Mersin’de trafik kazası 2 kişi hayatını kaybetti
Mersin'de trafik kazası! 2 kişi hayatını kaybetti
00:24
İsrail Ordusu Lübnan sınırını ihlal etti
İsrail Ordusu Lübnan sınırını ihlal etti
00:07
Bursa’da çöp atma tartışması kılıçlı kavgaya dönüştü 3 kişi yaralandı
Bursa'da çöp atma tartışması kılıçlı kavgaya dönüştü! 3 kişi yaralandı
00:05
Büyük Birlik Partisi’nden PKK’nın fesih kararına ilk yorum: Çözüm değil, stratejik manevra
Büyük Birlik Partisi'nden PKK'nın fesih kararına ilk yorum: Çözüm değil, stratejik manevra
23:44
Dev seri sona erdi Tam 19 maç sonra kaybettiler
Dev seri sona erdi! Tam 19 maç sonra kaybettiler
23:27
Yılmaz Özdil hakkında ’devleti aşağılayıcı paylaşım’ gerekçesiyle soruşturma başlatıldı
Yılmaz Özdil hakkında 'devleti aşağılayıcı paylaşım' gerekçesiyle soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2025 19:29:32. #7.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Sosyal Güvenlik Haftası ve Konsere Dolu Dolu Etkinlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.