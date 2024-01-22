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Tekirdağ'da suçlular yakalandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yapılan operasyonda çeşitli suçlardan aranan 4 zanlı gözaltına alındı. Evde yapılan aramada esrar, ruhsatsız tabanca, fişek, çelik yelek ve cep telefonları ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden biri kasten adam öldürme suçundan aranıyordu. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Tekirdağ\'da suçlular yakalandı
22.01.2024 - 12:41,
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çeşitli suçlardan aranan zanlılara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik Kumbağ Mahallesi'nde bir eve baskın düzenlendi.

Adreste yapılan aramada 35 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca, 19 fişek, çelik yelek, 4 cep telefonu ele geçirdi.

Evde bulunan şüpheliler S.Ç, K.A. ile E.A. ve Y.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerden S.Ç'nin "Kasten adam öldürme" suçundan arandığı tespit edildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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