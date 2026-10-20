Tekirdağ'da Süleymanpaşa, Muratlı, Saray'da uyuşturucu bulundu, şüpheliler gözaltında - Son Dakika
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Tekirdağ'da Süleymanpaşa, Muratlı, Saray'da uyuşturucu bulundu, şüpheliler gözaltında

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Muratlı ve Saray ilçelerinde polis, şüphe üzerine durdurduğu kişilerin üstünü ve bir otomobili aradı. Bu aramalarda uyuşturucu madde ile uyuşturucu hap bulunurken şüpheliler gözaltına alındı.

Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Değirmenaltı Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu hap ele geçirildi

??????? Muratlı ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muradiye Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

Saray ilçesinde otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kemalpaşa Mahallesi'nde bir otomobilde arama yaptı.

Aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA
SüleymanpaşaTekirdağGüvenlik3. SayfaMuratlıGüncelPolisSaraySuçSon Dakika

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