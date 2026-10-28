Tekirdağ'da Süleymanpaşa ve Çorlu'da 5 uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

Tekirdağ'da Süleymanpaşa ve Çorlu'da 5 uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'da Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde polisin yaptığı denetimlerde şüphe üzerine durdurulan 5 kişinin üzerinde bir miktar uyuşturucu bulundu. Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 5 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?