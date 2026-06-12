Tekirdağ\'da Tarih Konferansı Düzenlendi

Ebru Akman:

güzel bir etkinlik düzenlemişler tekirdağ için tabii ama bu tür konferanslar hastane ortamında mı yapılması gerekir merak ettim yani sağlık çalışanlarının zaten dolu olan günlerine bu da eklendi mi diye düşünüyorum neyse iyi niyetli bir girişim olmuş başarılar diliyorum