Tekirdağ'da Tarih Konferansı Düzenlendi - Son Dakika
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Tekirdağ'da Tarih Konferansı Düzenlendi

Tekirdağ\'da Tarih Konferansı Düzenlendi
12.06.2026 09:28
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İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde 'Tarihin İzinde Tekirdağ' konferansı yapıldı.

Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde "Tarihin İzinde Tekirdağ" konferansı düzenlendi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, konferansta akademisyenler Prof. Dr. Zeynep Tarım ve Doç. Dr. Metin Ünver, Tekirdağ'ın Osmanlı dönemindeki sosyal yaşamı, kültürel yapısı ve 19. yüzyılda geçirdiği dönüşüme ilişkin sunum yaptı.

Tekirdağ'ın tarihi mirasının ele alındığı konferansta konuşmacılar, kentin geçmişine ilişkin bilgi ve değerlendirmelerini katılımcılarla paylaştı.

Programa, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Sağlık Müdürü Lütfi Çağatay Onar, İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, öğrenciler ve sağlık çalışanları katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Tarih Konferansı Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Maria Nab Maria Nab:
    hastanede konferans mı. kime lazım bu. çalışanlar hasta bakacak hali var mı 0 0 Yanıtla
  • Can Abakay Can Abakay:
    vay be bu nasıl bir etkinlik olmuş ?? akademisyenler konuşmuş hastanede mi bu ?? tekirdağın tarihi konuşulması güzel de şöyle bir soru geliyor aklıma bu kadar resmi kişiler niye hastanede toplanmış ?? açıkçası hiç alışık değilim böyle şeylere ?? 0 0 Yanıtla
  • Ebru Akman Ebru Akman:
    güzel bir etkinlik düzenlemişler tekirdağ için tabii ama bu tür konferanslar hastane ortamında mı yapılması gerekir merak ettim yani sağlık çalışanlarının zaten dolu olan günlerine bu da eklendi mi diye düşünüyorum neyse iyi niyetli bir girişim olmuş başarılar diliyorum 0 0 Yanıtla
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