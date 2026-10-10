Tekirdağ'da tarihi eser operasyonunda 2 bin 314 sikke bulundu, 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da tarihi eser operasyonunda 2 bin 314 sikke bulundu, 1 şüpheli tutuklandı

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Tekirdağ\'da tarihi eser operasyonunda 2 bin 314 sikke bulundu, 1 şüpheli tutuklandı
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Tekirdağ'da tarihi eser kaçakçılığı soruşturmasında Süleymanpaşa ve Kazandere'deki iki adreste arama yapıldı, 2 bin 314 sikke ve çok sayıda obje ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TEKİRDAĞ'da polisin düzenlediği operasyonda çok sayıda tarihi eser niteliğinde obje ve materyaller ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tarihi eser kaçakçılığına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesi ve Kazandere Mahallesi'nde iki adreste arama yaptı. Aramalarda 2 bin 314 sikke, 373 obje, 27 yüzük, 36 adet taş ve mermer obje, 2 madalyon, 2 kitap, 5 dolu fişek, 290 yakın döneme ait para, 254 kağıt para, 2 öğretici sikke kitabı, 16 mezat kartı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
Kültür SanatTekirdağ3. SayfaGüncelSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da tarihi eser operasyonunda 2 bin 314 sikke bulundu, 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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