Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen silah, bıçak ve kılıç ele geçirildi.
Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, C.Ç'nin evinde ruhsatsız tabanca bulundurduğu bilgisi üzerine adreste arama yaptı.
Aramada, 2 ruhsatsız otomatik av tüfeği, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 2 tabanca, 2 bıçak ve kılıç ele geçirildi.
Ev sahibi gözaltına alındı.
Üst aramasında uyuşturucu bulundu
Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
Üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
Uyuşturucu hap ele geçirildi
Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şeyhsinan Mahallesi'nde şüphe üzerine 2 kişiyi durdurdu.
Üst aramasında sentetik ecza hap ele geçirilen zanlılar gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da Tarihi Eser ve Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?