Tekirdağ'da TekGençFest Zamanı: Gençler Müzik ve Sanatla Buluşuyor

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 2'ncisini düzenlediği TekGençFest, 17- 19 Mayıs günleri arasında gençliği müzikle, sporla, sanatla ve fikirle buluşturuyor. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, "TekGençFest, yalnızca bir eğlence programı değil, gençlerin hayalleri, istekleri, fikirleriyle şekillenen bir vizyonun ürünüdür. Gençlik Çalıştayımızda bizlere ne istediklerini anlattılar, biz de bu festivali onların tercihleri doğrultusunda yeniden tasarladık" dedi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Tekirdağ'da bu yıl benzersiz bir festival ruhuyla kutlanıyor. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer'in liderliğinde, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen TekGençFest; üç güne yayılan etkinlikleri, renkli programı ve katılımcı anlayışıyla gençliğin enerjisini sahillere taşıyor.

Festival hakkında açıklamalarda bulunan Yüceer, yönetişim ilkesi çerçevesinde gençliğe kulak verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"TekGençFest, yalnızca bir eğlence programı değil, gençlerin hayalleri, istekleri, fikirleriyle şekillenen bir vizyonun ürünüdür. Gençlik Çalıştayımızda bizlere ne istediklerini anlattılar, biz de bu festivali onların tercihleri doğrultusunda yeniden tasarladık. Yönetişime inanıyoruz. Gençlerin sadece sahnede değil, karar masasında da yeri var. Tüm hemşehrilerimizi bu harika festivale davet ediyorum. Sadece konserler değil, atölyeler, şişme oyun alanları, interaktif duvar boyamaları, DJ performansları, spor müsabakaları ve renkli kortejlerle festivalin her anı ayrı bir heyecan sunuyor. Emin olun, festival boyunca her yaştan vatandaşımız için mutlaka bir etkinlik var. Bu büyük organizasyonda emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma, sanatçılarımıza, gençlik topluluklarımıza ve katkı sunan tüm kurumlara gönülden teşekkür ediyorum. Bu festival bir dayanışma ürünüdür."

Festivalin ilk günü 17 Mayıs'ta, Süleymanpaşa'da "Gençlik Ateşi" konseri, kortej yürüyüşü ve dans gösterileri yer alacak. Değirmenaltı Sahili'nde ise plaj voleybolu ve Gençlik Çalıştayı başlayacak. 18 Mayıs'ta Çerkezköy'de yüzme yarışları, sahilde ise akrobasi şovları, renkli festival etkinlikleri ve sahne performanslarıyla gün dolu dolu geçecek. Akşam saatlerinde "Karizma Show" ve Tıp Sanat Topluluğu konserleri festivalin enerjisini zirveye taşıyacak.

Semicenk, Suat Ateşdağlı ve MC Ali Tınaz sahnede

Festivalin kapanışı 19 Mayıs'ta sahil dolgu alanında gerçekleşecek. Türk Müziği Öğrenci Topluluğu ve Lacivert Grubu konserlerinin ardından saat 19.19'da "Kurtuluşa İlk Adım Korteji" düzenlenecek. Gecenin sonunda ise sahne sırasıyla MC Ali Tınaz, DJ Suat Ateşdağlı ve Semicenk'in olacak.

Festival boyunca 13.00-17.00 saatleri arasında atölyeler, karaoke, şişme oyun alanları, interaktif dev duvar boyama, DJ performansları ve daha birçok etkinlik gençleri bekliyor.

Festival için özel ulaşım düzenlemesi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, TekGençFest'e katılacak vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla özel bir taşıma planı hazırladı. TEKULAŞ tarafından organize edilen bu plan kapsamında 17-18 Mayıs'ta Değirmenaltı Burger King durağından kalkacak otobüsler, FSM Bulvarı üzerinden eski otogarda yolcu indirecek şekilde ring seferleri yapacak. Otobüslerin elektronik tabelalarında "TEKGENÇ FEST. RİNG" ibaresi yer alacak.

Dönüşler ise aynı güzergah üzerinden 22.00-23.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Festivalin son günü olan 19 Mayıs'ta ise vatandaşlar için saat 14.00'ten itibaren her saat başı ring seferleri düzenlenecek. Ayrıca, gece ulaşım ihtiyacına cevap verecek şekilde 29, 30 numaralı hatlar sabaha kadar 2-7, 1-3 gece 1'e kadar hizmet verecek. 80 numaralı Süleymanpaşa-Çorlu-Çerkezköy- Saray hattı ve 35 numaralı Süleymanpaşa- Malkara hattı da 00.00'da eski otogardan kalkacak. Diğer ilçelere hizmet veren TETUS araçları da Festivalin son günü olan 19 Mayıs'ta Süleymanpaşa Otogar'dan gece 00.00'da kalkış yaparak vatandaşlara hizmet verecek.

Başkan Yüceer, "Festival coşkusunu ulaşımda da aksatmadan sürdürmek için her detayı düşündük. Tüm halkımızı, ulaşım endişesi duymadan TekGençFest'in bir parçası olmaya davet ediyorum" ifadesini kullandı.