Tekirdağ'da TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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Tekirdağ\'da TIR\'a arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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Tekirdağ-Malkara kara yolunda dün akşam meydana gelen kazada, önünde giden TIR'a arkadan çarpan otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı; jandarma olayla ilgili inceleme yürütüyor.

TEKİRDAĞ'da otomobilin TIR'a arkadan çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Tekirdağ- Malkara kara yolunun İnecik mevkisinde meydana geldi. Ü.Ö. yönetimindeki 59 YD 096 plakalı otomobil, önünde seyreden A.Y.'nin kullandığı 06 GFP 777 plakalı TIR'a çarptı. İhbarla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde otomobildeki Nebahat Özdemir'in (73) yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü Ü.Ö. ile araçta bulunan Z.G., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Özdemir'in cansız bedeni ise hastane morguna götürüldü.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA
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