Tekirdağ'ın Saray ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, U.T. idaresindeki 59 AAH 110 plakalı otomobil ile Y.Ö. idaresindeki 49 AHM 862 plakalı motosiklet, Çukuryurt Mahallesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler sağlık ekiplerince Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Motosiklet sürücüsü Y.Ö, hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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